وبعد منافسة شديدة وأداء قوي ومتميز تمكن كتيلة من الفوز بذهبية سباق 800 متر كراسي لفئة T34 بعد أن قطع المسافة في توقيت 1 دقيقة و45 ثانية و50 جزء في المائة.

وتلك هي الذهبية الثانية لوليد كتيلة في بارالمبياد طوكيو 2020 حيث حصد الأولى في سباق 100 متر وحقق رقما قياسيا بارالمبيا جديدا.

فيما تمكنت مواطنته التونسية نورحين بلحاج سالم من إحراز فضية في منافسات دفع الجلة فئة F40 سيدات، فجر السبت أيضا.

وبذلك رفع كتيلة ونورحين رصيد تونس إلى 11 ميداليات (4 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان).

فيما تمكن الأردني أحمد هندي من إحراز ذهبية في دفع الكرة الحديدية محققا رقما قياسيا جديدا ليرفع ميداليات الأردن في الدورة الحالية إلى 5 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وبرونزية واحدة.

وفي نفس السباق الذي حصد فيه التونسي كتيلة الذهبية، فقد تمكن العداء الإماراتي محمد الحمادي من إحراز الميدالية الفضية ليرفع رصيد الإمارات إلى 3 ميداليات.

وكانت بعثة الإمارات قد حصدت ذهبية في منافسات الجمعة عن طريق عبد الله العرياني في الرماية بعد البرونزية التي حصدها الإماراتي محمد القايد في منافسات سباق 100 متر ضمن مضمار للكراسي المتحركة.

وحصلت الجزائر حتى الآن 10 ميداليات بواقع (4 ذهبيات وفضيتان و4 برونزيات).

وتأتي بعدها مصر برصيد 7 ميداليات، هي 5 فضية وبرونزيتان، ثم المغرب بـ 6 ميداليات بواقع (ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان).

بينما حصل العراق على فضية ومثلها برونزية، فيما حصلت الكويت على فضية، وأحرزت السعودية وعمان ميدالية برونزية لكل منهما.

وانطلقت دورة الألعاب البارالمبية الحالية في 25 أغسطس الماضي في ظل ظروف صعبة يواجهها العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل، وكل يوم تشهد تألقا عربيا جديدا، وكان العرب قد حصدوا 7 ميداليات دفعة واحدة في منافسات الخميس الماضي.