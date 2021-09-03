وكانت جانيت زاباتا تخوض نزالا أمام ماري بيير هول، قبل 5 أيام، عندما تعرضت لضربة قاضية في الدور الرابع من المباراة.

وعقب تلقيها الضربة، بدأت الشابة المكسيكية تصاب بتشنجات وهي تقف على الحلبة، قبل أن يهرع نحوها مدربها والفريق الطبي، لتسقط على الأرض ويتم نقلها إلى الفور إلى المستشفى.

والخميس، أعلن مروج مباريات الملاكمة، إيفون ميشال، خبر وفاة زاباتا متأثرة بالواقعة.

وقال: "ببالغ الحزن والعذاب علمنا، من ممثل عن عائلتها، أن جانيت زاكارياس زاباتا توفيت بعد ظهر اليوم، في الساعة 3:45 مساء".

من جانبها، أعربت هولي - خصمة زاباتا في نهاية الأسبوع الماضي – عن حزنها لنبأ الوفاة، قائلة على حسابها على تطبيق إنستغرام: "الملاكمة تنطوي على الكثير من المجازفات والمخاطر. هذه هي وظيفتنا وشغفنا. ولم تكن لدي أبدا وعلى الإطلاق، نية إيذاء الخصم بشكل خطير".

وتابعت: "أتقدم بأحر التعازي لأسرتها وزوجها جوفاني مارتينيز. أشكركم على احترام رغبتي في عدم التعليق أكثر".