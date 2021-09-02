وكان رونالدو قد وقع مع فريقه القديم مانشستر يونايتد قبل أيام، ليعلن عن عودة تاريخية لصفوف "الشياطين الحمر"، حيث سبق أن قضى 6 أعوام مليئة بالإنجازات قبل أكثر من 10 أعوام.

ويبدو أن رونالدو لن يضطر على التخلي عن رقمه المفضل "7"، كما أشارت بعض الأنباء، حيث أكد النادي الإنجليزي أن رونالدو سيرتدي الرقم 7 في الموسم الجديد.

وسيعني ذلك تخلي المهاجم الأوروغواياني إيدنسون كافاني عن رقمه "7" مع النادي، ومن المتوقع أن يتخذ الرقم 21 رقما جديدا له، وهو الرقم الذي يرتديه مع منتخب بلاده.

ويتوقع أن يكسر رقم رونالدو "7" الجديد أرقاما قياسية في المبيعات، نظرا لرمزيته الكبيرة، وشعبية النجم البرتغالي الجارفة.