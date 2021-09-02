فقد أحرزت بعثة الجزائر البارالمبية ذهبيتين جديدتين، الخميس، عن طريق العدّاء إسكندر جميل عثماني في نهائي سباق 400 متر فئة F13، وزميلته صفية جلال في رمي الجلة فئة F57.

وفي نفس اليوم ونفس السباق الذي حصد فيه الجزائري إسكندر عثماني على الذهبية فقد حل المغربي محمد أمكون في المركز الثاني، وحصد الميدالية الفضية.

فيما تمكنت المغربية فوزية القيسوني من إحراز الفضية في منافسات دفع الجلة سيدات فئة F33.

بينما استطاعت بعثة مصر الخميس أيضا أن تحصد ميدالية جديدة عن طريق محمد الزيات، لاعب التايكواندو الذي أحرز الميدالية الفضية في منافسات وزن 61 كغ.

وفي وقت سابق من الخميس، كان العداء البارالمبي المغربي عبد السلام حيلي، قد تمكن من إحراز الميدالية الذهبية في منافسات سباق 400 متر لفئة T12، بينما حصد العداء التونسي رؤى الجبابلي برونزية نفس السباق الذي أقيم فجرا.

وبتلك الإحصائيات التي حققها العرب في منافسات الخميس تتساوى كل من تونس والجزائر في عدد الميداليات وهي 9 لكل منهما، حيث حصدت الجزائر 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، بينما تونس 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين.

وتأتي بعدهما مصر برصيد 7 ميداليات (5 فضيات وبرونزيتان)، ثم المغرب التي حصدت 6 ميداليات (ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان).

أما الأردن فقد أحرزت 3 ذهبيات وبرونزية، وحصدت العراق فضية وبرونزية، أما الإمارات فحصلت على برونزية، بينما أحرزت بعثة الكويت ميدالية فضية، وتمكنت السعودية من إحراز برونزية ومثلها سلطنة عمان التي أحرزت برونزية أيضا.

وانطلقت منافسات البارالمبياد في 25 أغسطس الماضي وتستمر حتى 5 سبتمبر الجاري.