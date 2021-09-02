وفجّر منتخب سلطنة عمان مفاجأة من العيار الثقيل، بعودته فائزا من عقر دار اليابان 1-صفر، الخميس، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم.

وعلى استاد سويتا في أوساكا، خطف البديل عصام الصبحي هدف الفوز لعمان قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، محولا عرضية صلاح اليحيائي داخل الشباك من مسافة قريبة.

صمود عراقي

أما المنتخب العراقي، فخطف تعادلا ثمينا من كوريا الجنوبية، في سول، بنتيجة 0-0، بعد أن قدم أداء دفاعيا قويا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وفشل نجم توتنهام هوتسبر هيونغ مين سون وزملائه المحترفين في أوروبا، من اختراق الدفاع العراقي، ليكتفي "الشمشون" الكوري بنقطة في بداية المشوار.

وحجز 12 منتخبا مقاعد في الدور النهائي بعد منافسة قوية خلال الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتم تقسيم المنتخبات بين مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى كأس العالم، في حين ينتقل الفريقان الحاصلان على المركز الثالث لخوض الملحق الآسيوي من أجل تحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

وسيواجه المنتخب الإماراتي ضيفه اللبناني في دبي، كما ستلاعب سوريا المنتخب الإيراني، والسعودية أمام فيتنام، في مباريات الجولة الأولى الخميس.