وفشل ريال مدريد بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، هذا الصيف، بعد أن رفض باريس سان جرمان العرض المقدم بقيمة 200 مليون يورو.

واكتفى النادي الملكي بتعزيز خط دفاعه باللاعب النمساوي دافيد ألابا، بينما فقد نجمي الدفاع رافاييل فاران وسيرجيو راموس.

ولكن رئيس النادي "الداهية" فلورنتينو بيريز، يخطط لبناء "أقوى فريق في العالم" في 2022، بعد إنهاء "موسم للنسيان" الآن.

الخطة "الجهنمية"

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد سيقدم على التعاقد مع كيليان مبابي، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، بعقد يبدأ في صيف 2022.

ولا يعرف كيف سيكون شكل "العقد المبكر" الذي سيتم توقيعه في يناير، وهل سينتقل مبابي مجانا، لأن عقده الحالي سينتهي الصيف المقبل.

ولن يكتفي بيريز بصفقة مبابي، بل سيوقع مع المهاجم الأكثر طلبا في العالم، إيرلنغ هالاند، الصيف المقبل، ليجمعه مع مبابي ويكون قوة هجومية ضاربة ليس لها مثيل في كل أوروبا.

ويمتلك النرويجي هالاند بندا في عقده الجاري مع بوروسيا دورتموند، يتيح له الانتقال مقابل مبلغ 75 مليون يورو فقط، مما يعني أن "الملكي" يستطيع التعاقد مع أكبر نجمين شابين في العالم بسعر 75 مليون يورو فقط، بشرط توفير لهم راتبين ضخمين جدا.

ووفقا للصحيفة، فإن المفاوضات المبدئية مع هالاند ووكيل أعماله كانت إيجابية يشكل كبير، مما يبشر بنجاح "الخطة".

كما توقعت الصحيفة أن يحاول "الملكي" التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل، مثله مثل مبابي.

وبقدوم بوغبا، سيعزز ريال مدريد خط وسطه، مع تقدم الكرواتي لوكا مودريتش بالسن.

وفي حال نجاح بيريز بالتعاقد مع مبابي وهالاند وبوغبا، فإنه سيصنع "مجرة النجوم" الجديدة، التي ستضع ريال مدريد في أعلى قائمة أندية أوروبا مرة أخرى.