فكرة السمري التي تحدث عنها في مداخلة تلفزيونية تشير إلى "وضع درع الدوري في غرفة كبيرة أو استوديو على أن يكون متاحا للأعضاء والجمهور للتصوير معه بمقابل مالي بسيط".

ويقول المدير التنفيذي لنادي الزمالك في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" إنّ: "فكرة نحاول الترويج الجيد لها، لأن الأندية الأوروبية الكبرى توجد فيها متاحف تحتوي على جميع المقتنيات، ومن يريد الدخول أو التصوير يجب عليه دفع رسوم مقابل ذلك".

التفكير خارج الصندوق

وتابع: "النادي لديه العديد من الموارد ولكن علينا التفكير في موارد آخرى خارج الصندوق، والاستفادة من تاريخ النادي الكبير والعريق، حيث أن هذا المتحف سيتم فيه تجميع كافة الدروع السابقة وأي شيء ذي تاريخ متعلق بالنادي، والمقتنيات الخاصة بالاحتفال بالدوري مثل قميص الفريق والميداليات والشعارات".

وكانت فرق 3 ألعاب جماعية في نادي الزمالك قد استطاعت اقتناص لقب بطولة الدوري هذا العام، حيث حقق فريق السلة اللقب على حساب الاتحاد الاسكندري، وفريق كرة اليد الذي تغلب على الأهلي في المباراة الفاصلة بعد تعادل الفريقين في النقاط.

كما توّج فريق كرة القدم بالدوري الثالث عشر في تاريخ النادي بعد صراع قوي مع غريمه التقليدي الأهلي، امتد حتى الأسبوع قبل الأخير من عمر المسابقة التي انتهت قبل أيام قليلة.

وأوضح المدير التنفيذي للقلعة البيضاء: "يعمل على الفكرة معي الدكتور حسام المندوه عضو مجلس إدارة النادي والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.. فكرة الترويج للدرع هي للجذب فقط، لأنه الأحدث والأقوى خلال الأيام الأخيرة، وبسبب حرص الجماهير على التصوير معه وفرحتهم بحصول الفريق عليه".

وأشار السمري في حديثه مع "سكاي نيوز عربية" إلى أن: "المهندس هاني برزي عضو مجلس إدارة النادي سيتولى تجهيز وإنشاء المتحف بالشكل المناسب، الأمر سيكون هامًا وعريقًا وليس كما يتم اجتزائه على مواقع التواصل الاجتماعي".

مجسمات للاعبين التاريخيين

وذكر: "كافة الجماهير تستيطع دخول النادي، ولم يتم تحديد السعر حتى الآن ولكنه سيكون زهيدًا، فلن نحمّل الجماهير أموالًا فوق طاقتهم، ومن الممكن خطوة ثانية صناعة مجسمات كبرى للاعبين التاريخيين للنادي داخل المتحف".

ووجّه المدير التنفيذي لنادي الزمالك رسالة لجماهير ومحبي الفريق الأبيض في كل مكان قائلًا: "شكرًا على ما تقوموا به لصالح النادي الذي مر على إنشائه أكثر من 110 أعوام".

وأردف السمري: "أتمنى من الجميع تحري الدقة، حيث نواجه مؤخرًا العديد من الأكاذيب التي يتم نشرها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، فليس كل ما ينشر يتم تصديقه، لدينا شفافية كبرى في حديثنا دائمًا، ومن يريد التأكد من صحة المعلومات عليه الرجوع للمصادر الرئيسية أو تصفح الموقع الرسمي للنادي عبر الإنترنت".