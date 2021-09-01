وفي حديثه مع موقع مانشستر يونايتد الإلكتروني، أكد رونالدو أنه متشوق جدا للعب أمام جماهير "الشياطين الحمر"، ويطمح لتحقيق الألقاب.

دور فيرغسون

وقال رونالدو: "كما يعلم الجميع، منذ أن وقعت مع مانشستر في سن 18، كان السير (أليكس فيرغسون) صاحب الدور الرئيسي. أتذكر عندما لعبنا ضد مانشستر يونايتد عندما كنت في سبورتنغ لشبونة. السير أليكس فيرجسون مثل الأب في كرة القدم بالنسبة لي".

وأضاف: "لقد ساعدني كثيرا وبالطبع كان له دور كبير بسيب العلاقة التي كانت بيننا، نحن على اتصال دائم طوال الوقت. أنا حقا أحبه كثيرا وكان المفتاح الرئيسي بالنسبة لي لأكون في المكان الذي أنا فيه الآن بالتوقيع مع مانشستر يونايتد".

المدرب الجديد

وسبق لرونالدو أن لعب مع أولي غونار سولشاير في السابق، والأخير الآن هو مدربه الجديد في مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو: "أجرينا محادثة لكن بالطبع سيكون لدي وقت للتحدث معه وجها لوجه لمعرفة ما يتوقعه مني. لقد لعبت معه لمدة عامين أو ثلاثة أعوام في مانشستر يونايتد، لذلك لدي علاقة جيدة معه ولكن الآن مع دور مختلف فأنا لاعب وهو مدرب".

وأضاف: "علاقتي معه رائعة وكما قلت من قبل، أنا هنا في مانشستر لمساعدة الفريق على تحقيق النتائج المنتظرة ويمكن للمدرب الاعتماد علي في كل ما يريد. لذلك أنا متاح لكل شيء".

وعن جماهير مانشستر وينايتد العريضة، أكد رونالدو "أتذكر جيدا أنهم ما زالوا يغنون أغنيتي مما يجعلني أشعر بسعادة أكبر، مسؤوليتي تقديم كل شيء على أرض الملعب كما فعلت من قبل، وطوال الوقت وأحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق على التسجيل والفوز، وآمل أن أراهم قريبا جدا".