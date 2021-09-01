والحقيقة أن زيادة ضخ الأموال في صناعة كرة القدم ليس شيئا جديدا على الجمهور، لكن رؤية الصورة بشكل أكبر وخلال نطاق زمني طويل نسبيا تصل مدته لـ 10 أعوام يكشف عدد من الأرقام الصادمة وغير المتوقعة.

تقرير "الفيفا" شمل كل ما يتعلق بالتعاقدات خلال تلك الفترة، ويرصد موقع سكاي نيوز عربية أهم ما جاء في ذلك التقرير خلال السطور التالية.

أجرت أندية أكثر من 200 دولة حول العالم ما يقارب 133 ألف تعاقد في صفقات بيع نهائي أو إعارة، وشهد عام 2019 أكبر عدد من الصفقات خلال ذلك العقد برصيد 18 ألف صفقة.

وشارك في تلك التعاقدات أكثر من 8 آلاف ناديا وشملت الصفقات قرابة 66 ألف لاعبا.

جدير بالذكر، أن الإعارة يتم احتسابها كصفقتين الأولى تتعلق بخروج اللاعب من الفريق والثانية تتعلق بعودته إلى صفوفه.

زيادة حجم الإنفاق

في العام 2011، أنفقت الأندية قرابة 2.8 مليار دولار أميركي على التعاقدات، هذا الرقم بدأ في الزيادة سريعا حتى وصل في 2019 إلى 7.3 مليار دولار أميركي، وخلال عام 2020، توقفت خلاله عديد من المسابقات بسبب "جائحة كورونا"، على الرغم من ذلك تم إنفاق حوالي 5.6 مليار دولار أميركي على التعاقدات مع اللاعبين.

وخلال تلك الفترة بالكامل، كانت هناك 6 آلاف صفقة تجاوزت قيمتها مليون دولار أميركي، وأكثر من 1100 صفقة تجاوزت قيمتها 10 مليون دولار أميركي.

كما تناول التقرير أبرز الصفقات القياسية التي تمت خلال العقد الأخير مثل: صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، وإدين هازارد من تشلسي إلى ريال مدريد.

كما أشار التقرير إلى أن 83 بالمئة من تعاقدات تلك الفترة كانت تخص لاعبين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 29 عاما.

على مدار العقد الماضي، زادت عدد الأندية التي أجرت انتقالات بنسبة تزيد عن 30 بالمئة، من 3167 ناديا في العام 2011 إلى 4139 في 2019، مع انخفاض طفيف وصل إلى 4127 في عام 2020.

جنسيات اللاعبين

خلال العقد الأخير، وصل عدد جنسيات اللاعبين المنتقلين بين الأندية إلى 204 جنسية، لكن اللاعبون البرازيليون كانوا الأكثر تواجدا في مواسم الانتقالات برصيد أكثر من 15 ألف صفقة انتقال وإعارة.

في المركز الثاني، يأتي لاعبو الأرجنتين برصيد أكثر من 7 آلاف صفقة، ومن بعدهم لاعبو بريطانيا وفرنسا برصيد أكثر من 5 آلاف صفقة لكل منهما.

وأنفقت الأندية قرابة 7 مليار دولار أميركي من أجل التعاقد مع اللاعبين البرازيليين خلال تلك الفترة، أكثر من أي بلد آخر، وفي المركز الثاني يأتي لاعبو فرنسا بإجمالي قيمة صفقات يصل إلى حوالي 4 مليار دولار أميركي، ومن بعدهم يتشارك لاعبو إسبانيا والأرجنتين المركز الثالث بإجمالي إنفاق وصل إلى حوالي 3 مليار دولار أميركي للاعبي كل بلد.

رواتب اللاعبين

في العام 2013، كان متوسط إجمالي مرتبات اللاعبين حول العالم هو 2.4 مليار دولار أميركي، وفي 2015 وصل إلى 2.7 مليار دولار أميركي وهو الرقم الأكبر خلال العقد الأخير، وفي العام 2019 وصل إلى 2 مليار دولار ثم 2.7 مليار دولار في 2020.

وكلاء اللاعبين

وكلاء اللاعبين هم جزء لا يتجزأ من سوق الانتقالات، وتزداد نسبة مشاركتهم في تعاقدات الأندية مع اللاعبين، حيث ارتفعت من 5.5 بالمئة فقط من جميع الصفقات في العام 2011 إلى 9.3 بالمئة في 2020، ما يمثل زيادة تصل إلى 69.1 بالمئة.

يشير تقرير الفيفا أيضا إلى أن الأندية أنفقت ما يقارب 3.5 مليار دولار أميركي على عمولات وكلاء اللاعبين خلال تلك الفترة، وأن هذا المبلغ في طريقه إلى الزيادة.

الأندية الأكثر إنفاقا

تصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة الأندية الأكثر إنفاقا على "الانتقالات" خلال العقد الأخير، وتتكون تلك القائمة من 30 ناديا، ويوضح تقرير "الفيفا" أن تلك الأندية فقط أنفقت قرابة 22.8 مليار دولار أميركي، أي 47 بالمئة من إجمالي ما تم إنفاقه على الصفقات خلال تلك الفترة، وهذا ترتيب الـ 10 الأولى بهذه القائمة:

1) مانشستر سيتي الإنجليزي

2) تشلسي الإنجليزي

3) برشلونة الإسباني

4) باريس سان جيرمان الفرنسي

5) ريال مدريد الإسباني

6) أتليتكو مدريد الإسباني

7) مانشستر يونايتد الإنجليزي

8) أرسنال الإنجليزي

9) يوفنتوس الإيطالي

10) توتنهام هوتسبير الإنجليزي

الأندية الأكثر استفادة

على الجانب الآخر، رصد تقرير "الفيفا" أكثر الأندية التي حققت استفادة مادية من "الانتقالات" خلال العقد الأخير، من خلال قائمة تتضمن 30 ناديا، وتلقت هذه الأندية 41.1 بالمئة من إجمالي رسوم الانتقالات المدفوعة عالميًا على مدار السنوات العشر الماضية، وهؤلاء أصحاب المراكز الأولى بهذه القائمة:

1) بنفيكا البرتغالي

2) سبورتينغ لشبونة البرتغالي

3) برشلونة الإسباني

4) تشلسي الإنجليزي

5) أتليتكو مدريد الإسباني

6) ريال مدريد الإسباني

7) بورتو البرتغالي

8) موناكو الفرنسي

9) أياكس أمستردام الهولندي

10) يوفنتوس الإيطالي

أكثر الدوريات إنفاقا

تتصدر أندية إنجلترا قائمة أكثر البلدان إنفاقا على "الانتقالات" بـ 12.4 مليار دولار أميركي، ومن بعدها أندية إسبانيا بـ 6.7 مليار دولار أميركي، ثم الأندية الإيطالية بـ 5.6 مليار دولار أميركي.

في المركز الرابع، تأتي أندية ألمانيا بـ 4.4 مليار دولار، بينما تحتل الأندية الفرنسية المركز الخامس بـ 4 مليار دولار.

وشهدت تلك القائمة التي تتكون من 30 دولة حضور 4 دول عربية وهم: السعودية، والإمارات، وقطر، ومصر.

الأندية العربية

شهدت قائمة الأندية الأسيوية الأكثر إنفاقا على "الانتقالات" خلال العقد الأخير تواجد 9 أندية عربية من أصل 20 فريق تواجدوا بتلك القائمة، التي حصلت الأندية الصينية على "نصيب الأسد" بها برصيد 11 فريق.

تصدر تلك القائمة من الأندية العربية نادي الهلال السعودي ومن بعده منافسيه بدوري "محمد بن سلمان" فريقي الأهلي والنصر، كما تواجد نادي الدحيل القطري بالمركز الرابع، واحتل الاتحاد السعودي المركز الخامس بتلك القائمة.

العين الإماراتي جاء في المركز السادس، ومن بعده نادي الجزيرة الإماراتي، ثم نادي شباب الأهلي، وحل نادي الجيش القطري تاسعا بتلك القائمة.

على مستوى القارة الإفريقية، احتل نادي بيراميدز المصري صدارة قائمة الأندية الأكثر إنفاقا على "الانتقالات" والتي تتكون من 20 فريقا، وفي مركز الوصيف جاء النادي الأهلي المصري ثم نادي الترجي التونسي.

كما تواجدت عدد من الأندية العربية بتلك القائمة مثل: نادي الزمالك المصري، والنجم الساحلي التونسي، والرجاء المغربي، ووادي دجلة المصري.