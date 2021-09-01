وفي واحدة من الصفقات المثيرة في أوروبا مع غلق باب الانتقالات، ضمن أتلتيكو استعادة لاعبه الفرنسي الذي باعه إلى برشلونة في 2019 مقابل حوالي 120 مليون يورو.

وعلى مدار موسمين، لم يقدم غريزمان (30 عاما) المتوقع منع مع الفريق الكتالوني، رغم حصوله على فرص جمة لإثبات موهبته.

ومن شأن الصفقة التي أبرمت في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، أن تريح خزنة برشلونة من راتب اللاعب الكبير، في ظل أزمة مالية طاحنة يعانيها الفريق الكتالوني تسببت في فقدانه نجمه التاريخي ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان رحيل ساؤول نيغيز من أتلتيكو مدريد إلى تشلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة، فتح الباب أمام عودة "غريزو" إلى بيته السابق.

وانضم اللاعب المتوج بكأس العالم إلى فريق العاصمة قبل موسم 2014-2015، وظهر لأول مرة في 10 أغسطس 2014 خلال كأس السوبر الإسباني التي فاز بها أتلتيكو.

وغريزمان خامس أفضل هداف لأتلتيكو مدريد برصيد 133 هدفا في 257 مباراة، كما قدم 50 تمريرة حاسمة في مسيرته مع الفريق.