وقال نادي "الشياطين الحمر" في بيان إنه "يسرّ مانشستر يونايتد أن يؤكد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر".

وقد يتقاضى نادي "السيدة العجوز" من هذا الانتقال 23 مليون يورو كحد أقصى، وفقا للنادي الإيطالي الذي أوضح في بيان الشروط المالية لاتفاق اللحظات الأخيرة مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وسيتوزع المبلغ الثابت البالغ 15 مليون يورو على 5 سنوات، ويمكن أن يزداد بعدد من المكافآت بحد أقصى من 8 ملايين يورو.

وأوضح يوفنتوس أن التأثير الاقتصادي للانتقال سيكون سلبيا، ويصل إلى 14 مليون يورو في السنة المالية 2020/2021، بحسب البيان.

وكان رونالدو وصل إلى يونايتد في عام 2003 في سن الـ18 قادما من سبورتينغ لشبونة وأمضى معه 6 مواسم، سجل خلالها 118 هدفا في 292 مباراة محققا لقب الدوري الممتاز 3 مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف 4 مع ريال مدريد، ليفوز في العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قبل أن يحرز أربع أيضا مع النادي الملكي.

وقال رونالدو: "أتطلع إلى الالتحاق بالفريق بعد النافذة الدولية، وآمل أن نحقق موسما ناجحا جدا".

ومن المرتقب أن يلعب رونالدو مباراته الأولى مع مانشستر أمام نيوكاسل يونايتد في 11 سبتمبر المقبل.