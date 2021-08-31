وحقق الجبابلي رقما شخصيا جديدا، بعدما قطع المسافة في زمن قدره 3 دقائق و54 ثانية و55 جزءا من الثانية، خلال منافسات الثلاثاء.

والاثنين استطاع الرباع الأردني جميل الشبلي، الحصول على ميدالية ذهبية في منافسات رفع الأثقال وزن 107 كيلوغرامات.

وتمكن الشبلي من رفع 236 كيلوغراما في أول محاولة، و241 كيلوغراما في الثانية، و246 كيلوغراما في الثالثة والأخيرة، وسط منافسة شديدة مع لاعب إيراني.

وتعتبر ذهبية الشبلي الثالثة للأردن في الألعاب البارالمبية، بعد ذهبيتي عمر قرادة وعبد الكريم خطاب، بالإضافة إلى برونزية ختام أبو عوض في تنس الطاولة.

وعقب مراسم التتويج بالميدالية، قال الشبلي لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه فخور بكونه استطاع أن يجعل السلام الملكي لبلاده يعزف للمرة الثالثة على منصات النسخة الجارية من البارالمبياد.

وأهدى اللاعب هذا الإنجاز لـ"الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني وجميع العرب الذين ساندوني بقوه خلال المنافسات".

وتابع الشبلي: "في الدورات البارالمبية السابقة احتفلت بميداليات فضية وبرونزية، لكن الذهب هذه المرة له طعم خاص".

والميدالية هي الرابعة للشبلي في تاريخ مشاركاته البارالمبية، بعد فضيتي دفع الكرة الحديدية في بارالمبياد أثينا وبكين 2004 و2008، وبرونزية رفع الأثقال لوزن 107 في ريو دي جانيرو عام 2016.

وفي وقت سابق من الاثنين، حققت الإمارات أولى ميدالياتها في البطولة، حيث حصلت على برونزية عن طريق اللاعب محمد الحمادي في منافسات سباق الكراسي المتحركة 100 متر لفئة "تي 34".

وكان التونسي وليد كتيلة حصل على الميدالية الذهبية في هذا السباق.

كذلك أضافت الكويت ميدالية فضية عن طريق اللاعب أحمد المطيري في منافسات سباق 100 متر "تي 33" رجال.

وتتفوق الجزائر في مجموع الميداليات العربية، حيث حصلت على 7 ميداليات (ذهبية وفضيتان و4 برونزيات)، بينما حصلت مصر على 6 ميداليات (4 فضيات وبرونزيتان).

وبدأت منافسات البارالمبياد في 25 أغسطس الجاري، وتنتهي في 5 سبتمبر المقبل.