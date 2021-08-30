وارتفع عدد الميداليات العربية في البطولة إلى 23 ميدالية، حيث دخلت دولتان عربيتان جديدتان في قائمة الميداليات.

فقد حققت الإمارات أولى الميداليات، حيث حصلت على الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب محمد الحمادي وذلك في منافسات سباق الكراسي المتحركة 100 لفئة تي 34.

وكان التونسي وليد كتيلة حصل على الميدالية الذهبية في هذا السباق محطما رقما قياسيا جديدا، ليرتفع عدد ميداليات تونس في هذه البطولة إلى ذهبيتين وفضية وبرونزية.

كذلك أضافت الكويت ميدالية فضية عن طريق اللاعب أحمد المطيري في منافسات سباق 100 متر تي 33 رجال.

وتتفوق الجزائر في مجموع الميداليات حيث حصلت على 7 ميداليات (ذهبية وقضيتان و4 برونزيات)، بينما حصلت مصر على 6 ميداليات (4 فضية و2 برونزية).

أما الأردن فاستقر عدد ميدالياته على ذهبيتين وبرونزية، في حين حصل العراق على فضية دفع الجلة.

يشار إلى أن دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 تستمر منذ 24 أغسطس الجاري وحتى السادس من سبتمبر المقبل.