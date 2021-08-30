وأشار سولسكاير إلى أن رونالدو أمام تحد يتمثل بإثبات قدراته في عمر 36 عاما، مؤكدا قدرة مانشستر يونايتد على "الانتفاض" في الدوري الإنجليزي بفضل انضمام "الدون" للفريق.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن سولسكاير قوله: "لم نضم رونالدو ليظل على مقاعد البدلاء، حيث أنه سيساهم في الارتقاء بأداء الفريق".

وأضاف: "سيجعلنا رونالدو فريقا أفضل، واللاعبون متحمسون لمشاركته في المباريات القادمة، وأتوقع منه تقديم أداء مميز ومختلف في الدوري الإنجليزي".



وتابع قائلا: "كانت عيوننا دائما على رونالدو من أجل ضمه للنادي، ولم نكن نتوقع مغادرته يوفنتوس هذا الموسم".

وكان تقرير لصحيفة "ميرور" قد أشار إلى أن رونالدو، وافق على تخفيض أجره بمقدار 6 ملايين جنيه إسترليني للانضمام إلى مانشستر يونايتد.

ورغم هذا التخفيض، إلا أن النجم البرتغالي سيكون اللاعب الأعلى أجرا في "الشياطين الحمر"، حيث يحصل على 385 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وطلب وكيل رونالدو خورخي مينديز، من مانشستر يونايتد دفع 20 مليون إسترليني سنويا، لصالح "صاروخ ماديرا" البالغ من العمر 36 عاما.

وسيظل راتب رونالدو مع اليونايتد رغم تخفيضه، أفضل رواتب "للشياطين الحمر"، إذ سيظل متقدما على الحارس ديفيد دي خيا، الذي يكسب 375 ألف إسترليني أسبوعيا وفقا لموقع "سبوتراك"، المتخصص بكشف تفاصيل عقود وأجور لاعبي كرة القدم.