وحل المهاجم الأرجنتيني، الذي انضم إلى سان جيرمان من برشلونة لمدة عامين في وقت سابق هذا الشهر، بدلا من المهاجم البرازيلي نيمار في الدقيقة 66 في أول مباراة رسمية يخوضها منذ الفوز بكأس كوبا أميركا في يوليو.

وحافظ سان جيرمان على سجله المثالي هذا الموسم ليبقى في الصدارة برصيد 12 نقطة.

وضع مبابي، الذي ربطته تقارير باحتمال الانتقال إلى ريال مدريد، فريقه في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف الغلة مسجلا ثالث أهدافه هذا الموسم من هجمة مرتدة في الدقيقة 63.

ونفدت جميع التذاكر المطروحة للمباراة وعددها 20545 تذكرة حيث كانت الجماهير تنتظر على أحر من الجمر مشاهدة النجم الأرجنتيني البالغ عمره 34 عاما وهتفت باسمه وتحقق حلمها بنزوله بديلا في الدقيقة 66 بدلا من نيمار.

ولم يخذل مبابي الجماهير أيضا وقدم عرضا رائعا ولم يتأثر بالأجواء الاحتفالية حول ميسي.

وقبل يومين من انتهاء سوق الانتقالات صنع اللاعب البالغ عمره 22 عاما الفارق بسرعته وتوقيته الرائع وافتتح التسجيل بضربة رأس متقنة وحسم المباراة بإنهاء رائع لهجمة مرتدة.

وبعد بداية مهتزة بدأ سان جيرمان يدخل في أجواء المباراة ووضعه مبابي في المقدمة بعد 15 دقيقة بضربة رأس من تمريرة أنخيل دي ماريا العرضية.

واسترخى سان جيرمان قليلا ليبدأ رانس في تشكيل بعض الخطورة واصطدمت تسديدة رائعة من موريتو كاساما بعارضة الحارس كيلور نافاس قبل ثلاث دقائق من الاستراحة.

واحتفل رانس بما أعتقد أنه هدف التعادل بواسطة مارشال مونيتسي بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني لكن الحكم ألغى هدف اللاعب القادم من زيمبابوي بسبب التسلل.

وبدأ ميسي في الإحماء بعد 57 دقيقة وسط حفاوة مشجعي رانس أنفسهم الذين قام بتحيتهم.

وهتفوا باسمه قبل نزوله بعد فترة قصيرة من تسجيل مبابي الهدف الثاني بعد عرضية أشرف حكيمي بعد هجمة مرتدة سريعة.