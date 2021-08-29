وأشارت الصحف المحلية إلى أن سبب الوفاة هو ابتلاع الضحية لسانها خلال أحد التمارين داخل نادي "الحوار"، حيث سقطت بشكل مفاجىء، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة، لكن فشلت محاولات الأطباء التي استمرت لقرابة 30 دقيقة لإنقاذ البطلة الصغيرة.

من جانبه، نعى مجلس إدارة نادي الحوار اللاعبة رنا وائل، معلنا حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي، دون إبداء أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

وذكرت أحد الصحف المصرية أن "تقرير المستشفى" يشير إلى أن سبب وفاة وائل هو توقف عضلة القلب، وذلك يتنافى مع رواية بعض الشهود على الواقعة، الذين أكدوا أن صاحبة الـ 13 عاما توفيت بعد ابتلاع لسانها، وهي واحدة من أخطر إصابات الملاعب والتي تتطلب تدخلا طبيا سريعا.

وشيع أهالى مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، الأحد، جثمان لاعبة الجودو الطفلة، وشارك في مراسم الجنازة عدد كبير من أهالي وأصدقاء الطفلة.

رد الاتحاد المصري للجودو

من جانبه، قال رئيس الاتحاد المصري للجودو، مطيع فخر الدين، إن مسؤولي الاتحاد ينتظرون تقارير النيابة والمستشفى حول تلك الواقعة المأساوية التي أودت بحياة لاعبة صغيرة تخطو خطواتها الأولى في اللعبة، مؤكدا أنه حتى الآن ليس هناك سبب واضح وراء الوفاة.

ويضيف فخر الدين لموقع "سكاي نيوز عربية": "سيكون هناك تحقيق موسع للتعرف إلى أسباب تلك الواقعة، خاصة أن اللوائح تلزم جميع الأندية بوجود وحدة طبية كاملة قادرة على التعامل السريع مع الإصابات القوية مثل ابتلاع اللسان".

ويردف: "في حالة تأكيد أن ابتلاع اللسان كان وراء وفاة اللاعبة، ستكون هناك عقوبات قوية وشديدة على النادي الذي تلعب بصفوفه".

وأوضح فخر الدين أن الاتحاد لديه توجه خلال الفترة الحالية من أجل تدريب الأجهزة الفنية للأندية المصرية على التعامل مع الإصابات المفاجئة.

ويتابع: "تواصلنا مع والدة الطفلة رنا وائل، وأخبرتنا أن ابنتها سقطت بشكل مفاجىء، وأنها لا تعرف إذا كان السبب وراء ذلك هو توقف عضلة القلب أم ابتلاع اللسان".