وتمكن عبد الكريم خطاب من رفع وزن 220 كيلوغراما في المحاولة الأولى، وفي الثانية رفع 225، والثالثة رفع 231 كيلوغراما محطما الرقم الأولمبي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "بترا".

وبحسب اللجنة البارالمبية الأردنية، فإن خطاب يملك سجلا حافلا بالإنجازات، وهو حامل الرقم القياسي العالمي برفعه وزن 240 كيلوغراما، وذهبية بارالمبيك إنشون في كوريا، وكذلك ذهبيات بطولات دولية في كل من ماليزيا ودبي وهنغاريا.

وتستمر المشاركة الأردنية في رفع الأثقال، الأحد، بمشاركة الرباعة أسماء عيسى في وزن 79 كيلوغراما، والرباع معتز الجنيدي في وزن 97 كيلوغراما، على أن تختتم مسابقات رفع الأثقال، الاثنين، بمشاركة ثروة الحجاج في وزن 86 كيلوغراما، وجميل الشبيل في وزن 107 كيلوغرامات.

وتعد هذه الذهبية الثانية للأردن في الدورة، بعد أن حصد عمر قرادة الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 49 كلغ، فجر الخميس، متفوقا على بطل أولمبياد ريو 2016، الفيتنامي لي فان كونغ.