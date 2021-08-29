وقال الألماني توماس توخيل مدرب تشلسي إن لاعب وسط فريقه نغولو كانتي أصيب من جديد في الكاحل خلال مباراة السبت، ما تسبب في استبداله بعد الشوط الأول من مباراة ليفربول وتشلسي.

وكان النجم الفرنسي قد أصيب في نفس الكاحل خلال الاستعداد لمباراة السوبر الأوروبية في وقت سابق من أغسطس ولم يشارك جراء ذلك في مباراة فريقه الأولى في موسم الدوري الممتاز أمام كريستال بالاس خوفا من تفاقم الإصابة.

وفي الأسبوع الماضي شارك كانتي بديلا لأحد زملائه خلال اللقاء اللندني مع أرسنال لكن توخيل قال إن الإصابة تجددت بعد التحام مع ساديو ماني لاعب ليفربول.

ولم يحدد توخيل موعدا لعودة كانتي، البالغ من العمر 30 عاما، للتشكيلة، وفقا لما ذكرته رويترز.

وعن تفاصيل الإصابة قال توخيل "خلال التحام سقط اللاعب المنافس على كاحل كانتي ما تسبب في التوائه من جديد".

وفي الجولة المقبلة من البريميرليغ سيلتقي تشلسي بطل أوروبا مع أستون فيلا يوم 11 سبتمبر المقبل.