الزمالك كان قد حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الأخيرة "2020-2021" للمرة الثالثة عشرة بتاريخ القلعة البيضاء بفارق أربعة نقاط عن الأهلي الغريم التقليدي للفارس الأبيض.

صفقات جديدة

ويكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك "فضل عدم ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" تطورات ملف صفقات الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية بعد نهاية الموسم.

ويقول المصدر: "هناك نظام جديد في عملية استقدام لاعبين جدد للنادي يقوم على ثلاثة محاور يمثل كل محور وجهة نظر معينة بداية من رأي لجنة الكرة والجهاز الفني بقيادة كارتيرون إلى رأي اللجنة التي تدير النادي، هناك توافق بيننا على معظم صفقات الفريق الجديدة".

ويكمل المصدر: " لدينا أولويات في الفترة المقبلة على رأسها حسم ملف تمديد عقد بن شرقي يتبقى لنا جلسة نهائية بعد نهاية مشاركات اللاعب من منتخب بلاده بتصفيات كأس العالم، وأصبحنا قريبين من إغلاق هذا الملف، أيضا نسعى لتأمين بقاء قوام الفريق بتمديد عقود اللاعبين التي قاربت على الانتهاء".

وعن الصفقات الجديدة يوضح المصدر: "أول الصفقات تعاقدنا مع عمر كمال عبد الواحد في صفقة انتقال حر وحصلنا على موافقة كارتيرون بشأن ضم اللاعب وسنعلن عن ضمه خلال اليومين المقبلين عبر صفحات النادي الرسمية".

ويتابع: "احتياجات كارتيرون كانت تدعيم خط الدفاع والوسط والهجوم لذا سنتعاقد مع أربعة لاعبين على الأكثر، هناك لاعبين من بيراميدز هما أحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا، اللجنة المؤقتة تجتمع في الفترة المقبلة مع مسؤولي بيراميدز ومن الوارد أن يحصلوا على لاعبين من صفوف الفريق بينهما حارس مرمى".

حقيقة ضم عبد الله وصبحي

ويوضح المصدر حقيقة ما تداولته وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة عن مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد ورمضان صبحي لاعبا بيراميدز: " عبد الله السعيد ورمضان صبحي إضافة بالطبع لأي فريق هما لاعبان مميزان ونتمنى التعاقد معهما ولكن لغة المال هي من تحكم الأمور ونحن نعاني من أزمة مالية كبرى".

صفقة أجنبية

وعن التعاقدات الأجنبية يسترسل المصدر: "حتى اللحظة الأقرب هو وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي، ننتظر تقرير المدرب الفرنسي بشأن الصفقة الأجنبية الوحيدة ولن نقوم بضم أكثر من لاعب أجنبي".

العائدون من الإعارة

وينهي المصدر حديثه موضحا أسماء اللاعبين العائدين من الإعارة لصفوف الزمالك في الموسم الجديد بالقول: "أرسلنا إخطارات رسمية لجميع الأندية التي تعاقدات من لاعبينا على سبيل الإعارة، جميع اللاعبين سيعودوا إلى النادي بناء على طلب كارتيرون ومن ثم سيحسم هذا الملف".

ويتم المصدر تصريحاته موضحًا: "لدينا عدد كبير من اللاعبين المعارين هذا الموسم، أكثر من 20 لاعب، ستتحدد مصائرهم في الساعات القليلة المقبلة ولكن الثنائي محمد صبحي ومصطفى فتحي ضمنا التواجد بقائمة الموسم الجديد وفقا لرؤية كارتيرون".