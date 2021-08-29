ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن وست هام سيدفع نحو 25 مليون جنيه استرليني (34.42 مليون دولار) للحصول على خدمات قلب الدفاع البالغ عمره 26 عاما.

وقال ديفيد مويز مدرب وست هام في بيان "نتابع زوما منذ فترة طويلة وحرصنا على التعاقد معه. كان خيارنا الأول دائما وأنا سعيد بانضمامه للفريق".

وخاض زوما 36 مباراة مع تشيلسي في كل المسابقات الموسم الماضي وساعد الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا واحتلال المركز الرابع في الدوري الانجليزي الممتاز.

ولعب زوما 151 مباراة في كل المسابقات بعد انضمامه من سانت ايتيين في 2014. وقضى أيضا فترات على سبيل الإعارة مع ستوك سيتي وإيفرتون بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في 2016.

ويتصدر وست هام الدوري الممتاز حاليا بعد انتصارين والتعادل مرة واحدة في أول ثلاث مباريات.