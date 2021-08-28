وتقدم تشيلسي على عكس سير اللعب حين قابل كاي هافرتس بالرأس ركلة ركنية ليضعها في شباك الحارس أليسون بيكر.

لكن ليفربول أدرك التعادل قبل الاستراحة في ظروف مثيرة للجدل، حيث اعتبر الحكم أنطوني تايلور بعد مراجعة شاشة في جانب الملعب أن جيمس لمس الكرة على الخط ليحرم ساديو ماني من التسجيل ليحتسب ركلة جزاء ويطرد ظهير تشيلسي.

وأظهرت لقطات أن الكرة لمست فخذ جيمس قبل أن تصل لذراعه وبينما شعر تشيلسي بقسوة القرار حافظ محمد صلاح على هدوئه ليضع ركلة الجزاء في الشباك.

يشار إلى أن هذا هو الهدف رقم 99 لصلاح، ليقترب بذلك من الـ100 هدف بقميص ليفربول.

وبعد أن أصبح فريقه يلعب بعشرة لاعبين أجرى، توماس توخيل مدرب تشيلسي تغييرين بين الشوطين، حيث خرج هافرتس والمصاب نجولو كانتي لينزل المدافع تياجو سيلفا ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش.

وساعد هذا تشيلسي على التماسك أمام هجمات ليفربول ليخرج بنقطة ويحافظ الفريقان على بدايتهما الخالية من الهزيمة للموسم.