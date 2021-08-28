وفي ملعب الاتحاد تحسر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال على أداء فريقه الذي اهتزت شباكه مرتين خلال أول 12 دقيقة عن طريق إيلكاي جندوجان وفيران توريس.

وزادت معاناة الضيوف بعد طرد لاعبهم جرانيت شاكا بسبب مخالفة غريبة في الدقيقة 35.

وبعد ذلك، هيأ لاعب سيتي الجديد جاك غريليش الهدف الثالث لزميله غابرييل غيسوس مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

وأحرز رودريغو هرنانديز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في بداية الشوط الثاني قبل أن يضيف توريس هدفه الثاني والخامس لفريقه.

وبهذا، فإن أرسنال لم يحصل على أي نقاط حتى الآن بعد خوض أول ثلاث جولات من الموسم كما أنه لم يحرز أي هدف أيضا في حين صعد سيتي ولو مؤقتا إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط.