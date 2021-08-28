ولم يشارك ميسي (34 عاما) حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد الذي انضم إليه قادما من برشلونة الإسباني في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي، السبت: "علينا تحليل (بعض الجوانب) وسنقرر لاحقا".

وأعلن باريس سان جيرمان في وقت لاحق أن تشكيلة الفريق ستعلن صباح غد الأحد.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة منذ فوزه بكأس كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين على حساب البرازيل في 11 يوليو الماضي.

وعن ميسي، قال بوكيتينو أيضا: "إنه متحمس جدا. فهو لاعب محترف كبير وتكيف سريعا مع لاعبي فريقه الجديد".

وختم بالقول: "يملك القدرة على التكيف في أي بطولة دوري جديدة".