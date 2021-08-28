وأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، توصله إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم كريستيانو رونالدو من يوفنتوس.

ولم يتبق حاليا سوى انتظار الانتهاء من الاتفاق على البنود الشخصية وإجراءات التأشيرة والفحص الطبي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أنه من المرجح جدا أن يحصل "الدون"، البالغ من العمر 36 عاما، على القميص رقم 7، وهو الرقم الذي ارتداه في كل نادٍ لعب معه منذ عام 2003 - باستثناء عام واحد.

ورغم أن الرقم "7" ليس متاحا في الوقت الحالي، إذ يرتديه المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، فمن المتوقع أن يتنازل عليه هذا الأخير لصالح رونالدو.

ويملك هذا الرقم أهمية خاصة في "الشياطين الحمر"، حيث تعاقب عليه عدد من أساطير النادي مثل دينيس لو وجورج بيست وبرايان روبسون وإريك كانتونا وديفيد بيكهام.

أمر آخر سيحصل عليه رونالدو بعد عودته إلى "أولد ترافورد"، وهو شارة القيادة، التي يحملها حاليا المدافع هاري ماغواير.

ومع عودة رونالدو بالتأكيد ستذهب له شارة القيادة، باعتباره واحدا من أهم أساطير مانشستر يونايتد، كما أنه أقدم اللاعبين في الفريق، وأكثرهم شهرة وإنجازات في عالم كرة القدم.

في المقابل، سيصبح رونالدو "المسدد الأول" لركلات الجزاء في مان يونايتد، وهو الأمر الذي كان حكرا على برونو فيرناندز خلال الموسم ونصف الماضيين.

وستكون ركلات الجزاء من نصيب رونالدو، الذي يسدد أيضا ركلات الجزاء في منتخب البرتغال رغم وجود برونو فيرنانديز في الملعب بجواره.