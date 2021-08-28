وفاز الفريقان بأول مباراتين لهما في الدوري هذا الموسم دون أن تهتز شباكهما، وقال توخيل إنه يتوقع أن يرتقي البلجيكي لوكاكو لمستوى التوقعات أمام الهولندي فان دايك وهو واحد من أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم.

وعاد لوكاكو إلى تشلسي في وقت سابق هذا الشهر قادما من إنتر ميلانو في صفقة قدرتها وسائل إعلام بنحو 97.5 مليون جنيه إسترليني (134.19 مليون دولار) وسجل بعد مرور 15 دقيقة فقط من مشاركته الأولى أمام أرسنال، الأحد الماضي.

وقال توخيل للصحفيين: "ليفربول في وجود فان دايك يختلف كثيرا عن ليفربول في غيابه. سيشكل تحديا هائلا لروميلو. خاض لوكاكو مباراة واحدة فقط معنا وكانت بداية جيدة جدا والمباراة المقبلة ستحسمها بعض التفاصيل".

وأضاف "سيواجه اختبارا صعبا لقدراته في ملعب آنفيلد . لست متأكدا مما إذا كان قد وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته خاصة وأنه خاض معنا مباراة واحدة لكني أعرف أنه يعشق خوض مواجهات من هذا النوع".

وتابع: "أتطلع لمشاهدته وأعتقد أن عشاق كرة القدم يرغبون في متابعة هذه الموقعة أيضا".