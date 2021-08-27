وأوضح أليغري، في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه في الدوري المحلي أمام ضيفه إمبولي مطلع الأسبوع المقبل، أن رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل الخميس.

وأضاف: "بالأمس أبلغني كريستيانو أنه لم يعد يرغب في اللعب مع يوفنتوس".

وتابع: "لهذا السبب فإنه لن يكون ضمن تشكيلة الفريق. فهو لم يتدرب والآن يمكننا الحديث عن مباراة إمبولي".