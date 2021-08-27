وحصد لاعب رفع الأثقال المصري شريف عثمان الفضية الأولى رفع الأثقال وزن 59 كغم.

وكان عثمان قريبا من الميدالية الذهبية بعدما تساوى مع اللاعب الصيني يونغكاي في المحاولة الأخيرة برفع وزن 187 كغم ولكن الصيني كان متفوقا في الجولة قبل الأخيرة بفارق 185 لصالحه و184 رفعها شريف.

الميدالية الثانية

أما الميدالية الثانية لمصر فهي فضية أيضا حصدتها رحاب أحمد رضوان وكذلك في رفع الأثقال بعدما حطمت الرقم القياسي البارالمبي برفع وزن 117 كغم في أول محاولة وتحرز الترتيب الأول وفي ثاني المحاولات رفعت وزن 120 كغم لتستمر في الصدارة ولكنها لم تنجح في رفع وزن 121 كغم في المحاولة الثالثة لتخسر الذهبية بفارق بسيط وتفوز بالفضية.

وقد تداول المغردون المصريون صورا وفيديوهات لشريف ورحاب خلال المنافسات وبعد الفوز بالميداليتين وتفاعلوا بشكل واسع طوال الليل احتفالا بهذا الفوز الكبير.

وبدأت منافسات بارالمبياد طوكيو في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى يوم الخامس من الشهر المقبل.

وعدد لاعبي مصر في البارالمبياد 49 لاعبا ولاعبة في 8 ألعاب هي رفع الأثقال والسباحة وتنس الطاولة وألعاب القوي والريشة الطائرة وكرة الطائرة جلوس والبارا تايكوندو وكرة الهدف سيدات.

وهذه هي أول مرة تشارك فيها مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال الدورة البارالمبية.