وأضافت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية أن المبلغ الإضافي لضم اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما والفائز مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018، سيتضمن نحو 12 ملايين دولار كحوافز.

وكانت تقارير رياضية ذكرت في وقت سابق اليوم الخميس أن ريال مدريد رفع عرضه للتعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان، إلى 170 مليون يورو (199.80 مليون دولار) بعد رفض عرضه الأول.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، أن ريال مدريد تقدم بعرض للتعاقد مع نجم منتخب فرنسا والذي أحرز 42 هدفا في كل المسابقات مع سان جرمان الموسم الماضي، وتردد أنه قال إنه يريد الانتقال للعب في إسبانيا.

وقال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جرمان إن العرض مقابل 160 مليون يورو "غير مناسب"، وإن مبابي، الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده الحالي، يمكن أن يرحل لكن بشروط النادي.

وانضم مبابي إلى باريس سان جرمان من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة في البداية، ثم تم التعاقد معه بشكل نهائي بعدها بعام واحد مقابل 180 مليون يورو.

وأضاف ليوناردو أن باريس سان جرمان لن يسمح برحيل مبابي مقابل مبلغ أقل مما دفعه النادي للتعاقد معه من موناكو، لأنه سان جرمان ما يزال مدينا لموناكو بأموال من تلك الصفقة.