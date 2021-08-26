وقال عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، نائب رئيس البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو 2020، إن آمال البعثة في حصد الذهب، معلقة بشكل كبير على فاطمة أبو عيش، صاحبة 5 ميداليات أولمبية، وزميلها شريف عثمان صاحب الـ 3 ذهبيات في رفع الأثقال، وهنا جودة في تنس الطاولة، وكذلك نتطلع لتفوق منتخب الكرة الطائرة.

وأشار نائب رئيس البعثة المصرية البارالمبية في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن البعثة تلقى دعما كبيرا من الحكومة المصرية، وهناك متابعة يومية من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير المصري وقنصلية اليابان، لتذليل أي صعوبات.

وأكد أن وزير الشباب المصري يتواصل مع اللاعبين هاتفيا، لتحفيزهم وإبلاغهم برسائل دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وثقته فيهم وانتظار تكرار إنجازات الأولمبياد الأخيرة.

الأسطورة فاطمة أبو عيش

وتخوض البطلة فاطمة أبوعيش، التي حملت علم مصر في حفل الافتتاح، أولى مبارياتها صباح السبت ضمن "منافسات 67 كيلوغرام"، ومن المتوقع أن تحصد ميدالية جديدة في الدورة الحالية.

وحققت أبو عيش الملقبة بالأسطورة، 4 ميداليات ذهبية بارالمبية في دورات سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012، إضافة لفضية ريو دي جانيرو 2016.

وحسب الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، فإن فاطمة أعظم رياضية في تاريخ رفع الأثقال البارالمبي الدولي، حيث أحرزت أكثر من 30 ميدالية دولية خلال مسيرتها.

واختيرت فاطمة البالغة 47 عاما والمصابة بشلل الأطفال، كأفضل لاعبة لأكثر من مرة في سجلات اللجنة البارالمبية الدولية عام 2012.

وتصدرت اللاعبة المصرية الترتيب العالمي لرفع الأثقال وتُوجت بطلة للعالم 4 مرات في 1998، و 2002، و2006، و 2014 وبرونزية 2019.

توقعات بـ 10 ميداليات

وتوقع الناقد الرياضي والإعلامي، شريف عبد القادر، أن تحصد البعثة المصرية البارالمبية من 5 الى 10 ميداليات، في ألعاب القوى، لا سيما لعبة دفع الجُلة ورفع الأثقال عن طريق فاطمة أبو عيشة وشريف عثمان صاحبي الخبرة في حصد ميداليات الذهبية، إضافة إلى البارا تايكوندو وتنس الطاولة.

ومن المتوقع أيضا، حسب الناقد الرياضي، تحقيق أرقام مصرية ومراكز جيدة في السباحة وكرة الهدف أو الجرس "سيدات".

وأضاف عبدالقادر في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن لاعبي البارا تايكوندو محمد الزيات وسلمى علي سيكونا مفاجأة البارالمبياد، متوقعا أن يحققا ذهبيتين، بجانب افاطمة أبو عيش وشريف عثمان.

بطولات شريف عثمان

ويخوض الرباع شريف عثمان أولى جولاته في رفع الأثقال الجمعة 27 أغسطس ضمن "منافسات 59 كيلوغرام"، وسط توقعات بأن يحصد ذهبية خلال الدورة الحالية لتكون الرابعة في تاريخه.

وشريف عثمان هو صاحب الرقم العالمي الباارلمبي في وزن 59 كيلوغرام بوزن قدره 211 كيلوغرام، وسبق له حصد الميدالية الذهبية في الدورات الثلاث الماضية.

وإلى جانب بطولاته في رفع الأثقال يخوض شريف حاليا انتخابات لجنة شئون اللاعبين باللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثانية، تحت شعار "حماية حقوق اللاعبين".

تفوق في تنس الطاولة

وفي منافسات تنس الطاولة، تمكن سامح عيد، الخميس، من حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعد فوزه على بطل نيجيريا اليوم بنتيجة 3-1.

وكان لاعب تنس الطاولة سيد محمد استهل مشواره في دورة الألعاب البارالمبية، الأربعاء، بالفوز على لاعب أستراليا في منافسات فردي الرجال.

ويعد هذا الفوز هو الأول للاعبي البعثة المصرية فى الدورة البارالمبية التي تضم 49 لاعبا ولاعبة، في 8 ألعاب؛ هى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

وقال نائب رئيس البعثة البارلمبية المصرية إن فوز سيد محمد وسامح عيد لاعبى تنس الطاولة، كان متوقعا، حيث يمتاز اللاعبان بالأداء القوى، رغم صعوبة المنافسات.