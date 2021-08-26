وسيشارك في عملية إجراء القرعة، التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الضيفان الخاصان برانيسلاف إيفانوفيتش ومايكل إيسيان، اللذان لعبا لصالح نادي تشلسي الإنجليزي، الفائز الأخير في البطولة الأوروبية العريقة.

وكان 26 فريقا تأهلوا تلقائيا لمرحلة المجموعات، ولحق بهم 6 فرق أخرى من خلال المباريات التأهيلية الفاصلة.

الفرق المشاركة في البطولة:

إنجلترا: مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول، تشلسي (حامل لقب التشامبيونزليغ)

إسبانيا: أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، برشلونة، إشبيلية، فياريال (حامل لقب الدوري الأوروبي)

إيطاليا: إنتر ميلان، ميلان، أتالانتا، يوفنتوس

ألمانيا: بايرن ميونيخ، لايبزيغ، بوروسيا دورتموند، فولفسبورغ

فرنسا: ليل، باريس سان جرمان

البرتغال: سبورتنغ لشبونة، بورتو، بنفيكا

هولندا: أياكس أمستردام

روسيا: زينيت

النمسا: سالزبورغ

بلجيكا: كلوب بروج

أوكرانيا: دينامو كييف، شاختار دونيتسك

تركيا: بشكتاش

سويسرا: يونغ بويز

السويد: مالمو

مولدوفا: شيريف تيراسبول

كيف تعمل القرعة؟

سيتم تقسيم الفرق على أربعة أوعية، سيتكون الوعاء 1 من حاملي اللقب والفائز ببطولة الدوري الأوروبي وأبطال الدول الست الأعلى تصنيفا، بحسب تصنيف اليويفا، الذين لم يتأهلوا من خلال أحد الألقاب في الموسم المنصرم (2020/21)؛ وسيتم تحديد الأوعية من 2 إلى 4 حسب تصنيفات معامل النادي.

لا يمكن لأي فريق أن يلعب ضد أي فريق من اتحاد كرة القدم نفسه أو الدولة نفسها، كما أنه يستحيل أن يتواجد فريقان في مستوى واحد بمجموعة واحدة، بالإضافة إلى ذلك فإنه سيتم الإعلان عن أي قيود أخرى قبل حفل السحب.

ويتأهل أفضل فريقين في كل مجموعة إلى دور خروج المغلوب، أي دور الستة عشر، بينما ينتقل أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي، حيث سيواجهون وصيف مجموعة الدوري الأوروبي على مراكز في دور الستة عشر.

المستوى الأول (وعاء 1): تشيلسي، فياريال، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ، إنتر ميلان، ليل، وسبورتنغ لشبونة.

المستوى الثاني (وعاء 2): ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، باريس سان جرمان، ليفربول، إشبيلية، وبوروسيا دورتموند.

المستوى الثالث (وعاء 3): بورتو، أياكس، شاختار، لايبزيغ، سالزبورغ، بنفيكا، أتالانتا وزينيت.

المستوى الرابع (وعاء 4): بشكتاش، دينامو كييف، كلوب بروج، يونغ بويز، ميلان، مالمو، فولفسبورغ وشيريف تيراسبول.

أبرز التواريخ بالنسبة لدور المجموعات من البطولة:

الجولة الأولى: 14/15 سبتمبر

الجولة الثانية: 28/29 سبتمبر

الجولة الثالثة: 19/20 أكتوبر

الجولة الرابعة: 2/3 نوفمبر

الجولة الخامسة: 23/24 نوفمبر

الجولة السادسة: 7/8 ديسمبر