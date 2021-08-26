ولم يواجه بطل ألمانيا أي مشكلة لتخطي عقبة خصمه المغمور في طريقه لبلوغ الدور الثاني الذي خرج منه بشكل مفاجئ الموسم الماضي أمام هولشتاين كيل من الدرجة الثانية.

سجّل تشوبو-موتينغ بمفرده أربعة اهداف لمصلحة الفريق البافاري (8، 28، 35، 82)، وأضاف أيضاً كل من الشاب جمال موسيالا هدفين (16 و48)، يان لوكا-فارم (27 خطأ في مرمى فريقه)، ماليك تيلمان (47)، لوروا سانيه (65)، والفرنسيين الثلاثة مايكل كويزانس (80) وبونا سار (86) وكورنتان توليسو (88).

وكان من المقرر أن تقام المباراة في بداية الشهر الحالي قبل أن تؤجل بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوف بريمر.

وتأخر بريمر بثمانية اهداف بلا رد أمام حامل لقب الكأس 20 مرة، قبل ان يضطر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه أوغو نوبيلي في الدقيقة 74 الاخيرة بعد إسقاطه لاعب الوسط كويزانتس وهو متجه نجو المرمى.

ويسعى بايرن ميونيخ إلى مواصلة هيمنته على الكرة الالمانية بعد استلام المدرب الشاب يوليان ناغلسمان مهام الإشراف بدلا من هانزي فليك المنتقل للإشراف على المنتخب الوطني.

وكان قد استهل بايرن مشواره في الدوري الألماني بتعادل امام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1، قبل ان يفوز على كولن 3-2. كذلك، فاز بلقب كأس السوبر الالمانية على حساب غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند 3-1 الاسبوع الماضي مهدياً مدربه الجديد اول ألقابه معه.