ونقلت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن المدير الرياضي للنادي الفرنسي، ليوناردو، قوله اليوم الأربعاء إن ناديه رفض عرضا من ريال مدريد لضم المهاجم كيليان مبابي لأنه "غير مناسب".

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية وفرنسية، أمس الثلاثاء، أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته حوالي 188 مليون دولار لضم اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما والفائز بكأس العالم والذي أحرز 42 هدفا في كل المسابقات مع نادي باريس سان جرمان الموسم الماضي.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت في وقت سابق أن النادي الإسباني تقدم بعرض رسمي لباريس سان جرمان من أجل الحصول على خدمات مبابي، مقابل المبلغ المشار إليه.

وفقا لموقع "يورو سبورت"، أكد مدرب باريس سان جرمان ماوريسيو بوتشيتينو أن المهاجم الفرنسي لن يرحل عن فريقه خلال الموسم الحالي.

وأشار بوتشيتينو إلى أن مبابي يستعد جيدا لتقديم مستوى مميز خلال هذا الموسم الحالي مع ناديه باريس سان جرمان.

وإذا ما رفض الفريق الفرنسي التفريط بكيليان مبابي وبيعه في هذا الموسم، فإنه يتبقى موسم واحد على انتهاء عقده مع باريس سان جرمان، الأمر الذي يعني أنه سيكون "حرا" خلال "الميركاتو الصيفي" المقبل، وبالتالي فقد يرحل عن الفريق دون أن يستفيد النادي الفرنسي ماديا من صفقة رحيله.