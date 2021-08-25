وارتبط اسم مبابي خلال المواسم الأخيرة بريال مدريد في أكثر من مناسبة، لكن أغلب الصحف العالمية تشير إلى أن "الميركاتو الصيفي" الحالي قد يكون موعدا مناسبا لحصول النادي الأبيض على خدمات لاعب باريس سان جرمان، خاصة بعد انتقال الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، إلى النادي الباريسي.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ريال مدريد تقدم بعرضٍ رسمي إلى النادي الباريسي قيمته 160 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات مبابي.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع "سكاي نيوز عربية" أبرز تصريحات مسؤولي ريال مدريد وباريس سان جيرمان حول "الصفقة المنتظرة".

"لن يرحل"

وفقا لموقع "يورو سبورت"، أكد المدير الفني لباريس سان جرمان ماوريسيو بوتشيتينو أن مبابي لن يرحل عن الفريق خلال الموسم الجديد، مشيرا إلى أن اللاعب يستعد جيدا لتقديم مستوى مميز خلال هذا الموسم بقميص النادي الفرنسي.

وأضاف بوتشيتينو: "أعتقد أن مبابي في حالة معنوية جيدة للغاية. إنه متحمس حقا ليحظى بموسم جيد، وأكرر أن التعاقد مع ميسي ليس مرتبطا برحيل مبابي عن الفريق، لأنه أحد الأعمدة الأساسية في مشروع النادي الباريسي".

ويتبقى موسم واحد على انتهاء عقد مبابي مع سان جرمان، وهو ما يعني أن اللاعب سيكون "حرا" خلال "الميركاتو الصيفي" المقبل، وفي حالة عدم توقيع عقد جديد مع النادي الباريسي فقد يرحل عن الفريق دون أن يستفيد النادي الفرنسي ماديا من صفقة رحيله.

يشار إلى أنه وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، يعد مبابي هو أغلى لاعب في العالم، حيث تبلغ قيمته التسويقية 160 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الجانب الآخر، نقل موقع "جول" تصريحات على لسان المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي حول صفقة مبابي، قال فيها: "لا أعرف إذا كان مبابي سينضم إلى الفريق أم لا، دعنا ننتظر ما سيحدث خلال الأيام المقبلة لنعرف ذلك، وحتى الآن أكرس كل جهودي للعمل مع الفريق الذي أملكه بالفعل، والذي يضم عددا من اللاعبين المميزين، ويمكنهم المنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال هذا الموسم".

وخلال لقاء النادي الباريسي الأخير بالدوري، تعرض مبابي لصافرات استهجان من قبل بعض من جماهير الفريق، بسبب الأنباء التي تؤكد رحيله عن الفريق، وعدم رغبة صاحب الـ 22 عاما في تجديد عقده.

تصريحات توني كروس

خلال "البودكاست" الخاص بلاعب ريال مدريد توني كروس وأخيه، أوضح اللاعب الألماني، هذا الأسبوع، أن صفقة انتقال ميسي إلى نادي الباريسي كانت بمثابة خبر سعيد للنادي الملكي، حيث خسر منافسه التقليدي (برشلونة) اللاعب الأفضل في صفوفه.

وأضاف كروس: "(صفقة ميسي) قد تتسبب في رحيل أحد نجوم باريس سان جرمان، وربما تكون لدى ريال مدريد فرصة كبيرة لضم هذا النجم، فلنرى ماذا سيحدث".

تصريحات اللاعب الألماني زادت من ثقة جمهور الملكي حول اقتراب حسم صفقة مبابي، التي يمكن اعتبارها صفقة الحلم الذي انتظره مشجعو "الميرينغي" كثيرا.

صفقة قياسية

وتشير صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز يثق تماما في قدرة "الملكي" على إتمام صفقة مبابي سواء خلال موسم الانتقالات الحالي في "صفقة قياسية"، قد تجعل اللاعب الفرنسي صاحب لقب الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإسباني أو خلال "الميركاتو الصيفي" المقبل كلاعب حر.

الصحيفة الإسبانية أكدت أنه هناك دور كبير يقوم به نجم ريال مدريد كريم بنزيمة في صفقة انتقال مبابي إلى النادي الملكي، مشيرة إلى أن بنزيمة هو الذي ينقل رسائل ريال مدريد إلى زميله في منتخب "الديوك".

جدير بالذكر، أن موسم الانتقالات الصيفية الحالي ينتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري، وتشير التوقعات إلى أن الجمهور قد يكون على موعد مع صفقة قياسية لريال مدريد في "الوقت القاتل" من "الميركاتو الصيفي".