وألقت جماهير نيس قارورات المياه على ديميتري باييت لاعب مرسيليا عندما كان في طريقه لتنفيذ ركلة ركنية، ورد اللاعب بإلقاء واحدة تجاه الجماهير، قبل أن تقتحم الملعب.

وخرج اللاعبون من الملعب وتوقفت المباراة لحوالي 90 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم بنوا باستيان إلغاءها، حيث عاد لاعبو نيس قبلها بدقائق إلى أرض الملعب بينما لم يلحق بهم فريق مرسيليا.

وكان جان بيير ريفير رئيس نيس طلب من جماهير ناديه عبر الإذاعة الداخلية للملعب التحلي بالهدوء، لكن مرسيليا رفض استكمال اللقاء.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن ماتيو غندوزي ولوان بيريس لاعبي مرسيليا تعرضا لإصابة في المشاجرة.

وكان نيس متقدما 1-صفر عند توقف اللعب في الدقيقة 75، إذ أحرز المهاجم السويدي كاسبر دولبرغ هدف صاحب الأرض في الدقيقة 49، فيما أهدر مرسيليا العديد من الفرص في الشوط الأول.