وبعد أسابيع من التكهنات، بشأن مستقبل رونالدو مع يوفنتوس، خفت الأنباء قليلا، مع انطلاق الموسم الإيطالي، وعزوف الأندية الكبرى على التعاقد مع رونالدو.

وبالرغم من "هدوء" الأجواء في الأيام الماضية، جاءت "العاصفة" مساء الأحد، في افتتاح الدوري الإيطالي.

تلك العاصفة تمثلت بقرار غريب من المدرب أليغري، بإجلاس رونالدو على مقاعد البدلاء، في مباراة الافتتاح أمام أودينيزي.

وأكدت المصادر الإيطالية أن رونالدو مكتمل اللياقة، ولا يعاني من أي إصابة، تجعله بعيدا عن اللعب في افتتاح منافسات "السيريا آ".

ومن ناحية أخرى، أكد الصحفي فابريتسيو رومانو، أن عدم مشاركة رونالدو في اللقاء، جاء استنادا على طلب شخصي منه، لأنه لا يزال يأمل في التوقيع مع فريق جديد، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية بعد 10 أيام.

وكان رونالدو نجم موقعة يوفنتوس وأودينيزي الأخيرة "بلا منازع"، في نهاية الموسم الماضي، عندما سجل هدفين في الدقائق الأخيرة، وقلب الطاولة على أودينيزي، وأبقى على آمال يوفنتوس بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو ما تحقق بالفعل لاحقا.

لكن في المواجهة الجديدة أمام أودينيزي، سيضطر رونالدو على متابعة اللقاء من مقاعد البدلاء، بينما تسلط عدسات المصورين اللقطات عليه.