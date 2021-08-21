وكان ريال مدريد قد أعلن، الجمعة، أن بنزيمة (33 عاما) سيظل في صفوفه حتى 2023.

وبهذه المناسبة، استفاض اللاعب الفرنسي في الحديث لموقع النادي الملكي على الإنترنت، بحسب ما أوردت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.

دوري أبطال أوروبا

وقال بنزيما إنه يعتبر نفسه جزءا من العصر الذهبي في النادي الملكي بعدما فاز معه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

وأضاف: "ريال مدريد سيظل أفضل فريق في العالم، لكنني أعتقد أنه فيما يتصل بدوري أبطال أوروبا كنا فريقا لا أستطيع أن أقول إنه لا يهزم، لكن الفوز في البطولة أربع مرات هو أمر مميز".

وأردف: "الفوز مرة واحدة صعب للغاية وقد فعلنا ذلك ثلاث مرات على التوالي".

اللقاء الأول مع بيريز

وعن البدايات مع الريال، قال بنزيمة إنه انضم إلى ريال مدريد عام 2009، قادما من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 46 مليون دولار، على الرغم من اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه.

وأوضح: "لقد مضى وقت طويل، لكنني أتذكر ذلك بالطبع. اتصل بي والداي ووكيلي ليخبروني أن أعود إلى المنزل. لم أرغب في ذلك ولكن عندما وصلت إلى هناك، رأيت فلورنتينو بيريز".

وتابع قائلا: "هذا الرجل (بيريز) جلب كلا من زيزو (زين الدين زيدان) ورونالدو. كنت أنظر إليه ولم أنبس ببنت شفة. لقد سألني فقط إن كنت أرغب في اللعب مع ريال مدريد، فأجبت بنعم. عندما انظر إلى ما أنجزت في ريال مدريد الآن، أشعر بالفخر".

تفاؤل بالمستقبل

وعن المستقبل مع النادي الملكي، قال بنزيمة إنه متفاؤل بعودة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي لعب تحت إشرافه بين عامي 2013 و2014، وسجل معه 48 هدفا، مضيفا: "إنه مدرب رائع. لا أحد يشك في ذلك".