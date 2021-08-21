بدأ الموسم بخسارة مانشستر سيتي بهدف نظيف أمام توتنهام في غياب هاري كين في لندن، وظهر افتقاد فريق بيب غوارديولا بشدة لمهاجم مثل الهداف الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية لا تتوقف في تقاريرها اليومية عن الحديث حول انتقال هاري كين المحتمل إلى مانشستر سيتي، ورفض توتنهام حتى الآن عروض النادي السماوي للفوز بصاحب الحذاء الذهبي الإنجليزي الموسم الماضي.

مقامرة

يرى إيان تشيزمان الذي يعمل في منظومة مانشستر سيتي الإعلامية أن نادي توتنهام يقوم بشيء أشبه بالمقامرة مع بطل الدوري الإنجليزي.

وقال إيان في حديث لموقع سكاي نيوز عربية: "أعتقد أن صفقة هاري كين ما زالت ممكنة بالنسبة لمانشستر سيتي، لكن توتنهام يلعب البوكر ويقامر لزيادة مكاسبه، وفي النهاية سيحصل السيتي على ما يريد".

وأشارت تقارير إنجليزية إلى رفع مانشستر سيتي عرضه إلى 125 مليون جنيه إسترليني لضم هاري كين خلال الصيف الجاري، لكن إدارة توتنهام لم توافق حتى الآن.

تأثير الصفقة

فتح السيتي في بداية المفاوضات مع توتنهام باب تبادل اللاعبين، بأن ينتقل لاعب أو أكثر من الفريق السماوي إلى توتنهام ضمن صفقة هاري كين لتخفيف المقابل المادي الضخم.

لكن يبدو أن الأمر تسبب في حالة من عدم السعادة عند بعض اللاعبين في قائمة المدرب بيب غوارديولا، حيث يعلق إيان :"لا أعرف إذا ما كان بيب فقد السيطرة على الفريق أم لا، لكن الحقيقة الواضحة أن هناك أكثر من لاعب غير سعيد في الفريق".

وأضاف إيان :"رحيم سترلينج لا يشعر بالسعادة في السيتي الآن، وكذلك بيرناردو سيلفا يريد الرحيل وهو نفس موقف المدافع الفرنسي إيمريك لابورت".

وأشارت التقارير إلى تضمين رحيم سترلينج وبيرناردو سيلفا وغابريل جيسوس ورياض محرز ضمن صفقة هاري كين، وهو الأمر الذي أغضب بعض اللاعبين.

وأنهى تشيزمان قائلاً :"ما يحدث يجعلني أتساءل حول أمر آخر بعيداً عن صفقة هاري كين، هل عدم سعادة اللاعبين هو نوع من لوم المدرب غوارديولا على خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا؟".