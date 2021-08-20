وأوضحت الرابطة أنها ستقوم بذلك بدءا من السبت الموافق 21 أغسطس، مشيرة إلى أنه ستُبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرة من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني.

وينطلق الدوري الإيطالي، السبت، في مرحلته الأولى، بعد إحراز إنتر لقب الموسم الماضي منهيا احتكار يوفنتوس لتسعة أعوام.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان، إنها "مستعدة دائما لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الاستراتيجية والمهمة".

وفي الآونة الأخيرة، حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، إذ وصل عدد المشاهدات إلى 4 مليار حول العالم، بزيادة بلغت 465 بالمئة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، فيما بلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك.

وتشمل المباريات التي سيتم بثها في الجولة الأولى، إنتر وجنوى، وإمبولي ولاتسيو، وأودينيزي ويوفنتوس، وروما وفيورنتينا، وسمبدوريا ضد ميلان.