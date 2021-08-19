ونشر وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، صورة معلقة على حائط، يظهر بها صلاح محتفلا بقميص ليفربول، وكتب عليها عبارة "الأعجوبة".

وسارعت جماهير ليفربول بتداول الصورة، ليشير البعض أن المنشور يعني أن عباس اقترب أو توصل لاتفاق بشأن تجديد عقد النجم المصري.

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى عام 2023، ولكن المفاوضات جارية حالية للتوقيع على عقد جديد براتب "تاريخي"، يمتد حتى عام 2025.

ويتقاضى صلاح حاليا 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع ليفربول، وهو الراتب الأعلى بين لاعبي النادي، ويساوي الراتب سنويا أكثر من 12 مليون يورو.

لكن المفاوضات الجديدة قد تجعل صلاح الأعلى أجرا في تاريخ النادي، وقد يتجاوز الراتب الجديد 300 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، وفقا لتقارير.

ويسعى ليفربول لتجديد عقد صلاح، أبرز نجوم الفريق، بعد أن أنهى التجديد مع أعمدة الفريق الرئيسية مثل فيرجل فان دايك وأليسون بيكر.

يذكر أن صلاح يخوض موسمه الخامس في ليفربول، ويسعى لتوقيع عقد جديد يبقيه حتى عمر 33 مع النادي، في عام 2025.