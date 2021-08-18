وكتب محرز على حسابه بموقع فيسبوك عبارة "صلوا للمغرب"، مع وضع العلم المغربي بجانب العبارة.

وكدّر الدخان الكثيف صفو إقليم شفشاون شمالي المغرب، خلال الأيام الأخيرة، فيما تعالت ألسنة النيران، لتلتهم هكتارات من المجال الغابوي في المدينة الزرقاء.

واندلع حريق كبير في غابة سوما، غير بعيد عن غابة جبل بوهاشم، فاستنفر الحادث، الذي لم تعرف أسبابه بعد، جهود فرق الإطفاء لإخماد ألسنة النيران، التي أتت على مساحات شاسعة.

ولم يبخل زملاء محرز في المنتخب الجزائري، بإضافة التعليقات المتضامنة مع المغرب، داخل منشور محرز.

ووضع عدد من نجوم المنتخب مثل يوسف بلايلي وبغداد بونجاح ورامي بن سبعيني، تعليقات تحمل العلمين المغربي والجزائري، في بادرة تضامن.

أما النجم المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، فكتب على حسابه بموقع تويتر " شفشاون"، ووضع رمزا تعبيريا لقلب مكسور، يعبر عن حزنه عما يحصل.