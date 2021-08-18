ووصل أخيرا مانويل لوكاتيلي، أحد أبرز المواهب التي برزت في كأس أوروبا 2020 مع المنتخب الإيطالي المُتوّج باللقب، إلى تورينو من أجل الخضوع لفحوص طبية تمهيدا لإكمال انتقاله إلى يوفنتوس بعد توصل نادي "السيدة العجوز" إلى اتفاق مع نظيره ساسوولو.

واستُقبل لاعب الوسط، البالغ 23 عاما، من العشرات من مشجعي النادي لحظة وصوله إلى المركز الطبي للنادي، بحسب الصور التي نشرها يوفنتوس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصل يوفنتوس لاتفاق كامل مع نظيره ساسوولو، بهدف ضمّ لوكاتيلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع بند إلزامي لشراء اللاعب مقابل 35 مليون يورو، وذلك بعد مفاوضات شاقة بين الجانبين.

وبعد إتمام الإجراءات الروتينية للإعلان الرسمي عن صفقة النجم الشاب مساء الأربعاء، سيكون لوكاتيلي جاهزا لخوض مباراته الأولى مع "بيانكونيري" في المرحلة الافتتاحية للدوري الإيطالي على ملعبه أمام أودينيزي الاحد.

وأبدى المدرب الجديد-القديم ماسيميليانو أليغري، اهتماما كبيرا بضمّ لوكاتيلي إلى فريقه هذا الصيف لتعزيز خط وسطه.

وفي بطولة أوروبا الأخيرة، وبفضل تمريراته الواثقة وتوقيته الرائع، نجح في جعل أنصار المنتخب ينسون غياب النجم ماركو فيراتي، وخير دليل على ذلك وقوف الجمهور تحية له لدى خروجه في أواخر المباراة ضد سويسرا.

وخطف لوكاتيلي الاضواء في "يورو" وتحديدا بأدائه اللافت خلال الأدوار الإقصائية أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي وامام إنجلترا في النهائي.

ويعتبر لوكاتيلي أول صفقة "حقيقية" لليوفي هذا الصيف، بعد أن كان قد وقع مع مهاجم برازيلي شاب اسمه جورجي، مقابل أقل من مليوني يورو من نادي سانتوس البرازيلي، لكنه لا يتوقع أن يكون له دور كبير مع الفريق الأول.