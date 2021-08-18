وأهدر حامل اللقب نقتطين ثمينتين بتعادل سلبي أمام طلائع الجيش، الثلاثاء، في المرحلة 31 من الدوري.

وفي التوقيت ذاته، نجح الزمالك في انتزاع فوز صعب أمام وادي دجلة بهدف نظيف، سجله مروان حمدي من ضربة رأس قبل نهاية اللقاء بنصف ساعة.

وابتعد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري، قبل 3 جولات فقط على النهاية.

ووصل الفريق الأبيض إلى النقطة 73، موسعا الفارق مع الأهلي صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط، ولضمان اللقب يحتاج الزمالك إلى تحقيق انتصارين فقط، أو انتصار واحد مع خسارة الأهلي في لقاء.

وتقام المراحل الثلاث المقبلة خلال العشرة أيام المقبلة، حيث يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والبنك الأهلي، فيما يواجه الأهلي فرق المصري والجونة وأسوان، على الترتيب.