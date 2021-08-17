وأكد روما تعاقده مع أبراهام مقابل 40 مليون يورو (47.08 مليون دولار)، لينضم المهاجم البالغ من العمر 23 عاما إلى فريق المدرب جوزيه مورينيو بحثا عن فرصة اللعب أساسيا.

وأنهى أبراهام الموسم الماضي في صدارة قائمة هدافي تشلسي برصيد 12 هدفا في جميع المسابقات، لكنه وجد نفسه خارج الحسابات في النادي اللندني منذ قدوم المدرب توماس توخيل بدلا من فرانك لامبارد في يناير.

وقالت مديرة تشلسي مارينا غرانوفسكايا: "سيتم الترحيب دائما بعودة تامي إلى استاد ستامفورد بريدج كواحد منا. لقد استمتعنا جميعا بمشاهدة تطوره من خلال أكاديميتنا وفي الفريق الأول، ونحن ممتنون لمساهمته في نجاحاتنا على مستوى الكبار والشباب".

وتابع: "لن ننسى أبدا أهدافه العديدة بقميص تشلسي، وبالطبع دوره في فوزنا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. أنا واثقة أن جميع مشجعي تشلسي سيتمنون أيضا مسيرة طويلة وناجحة لتامي".

وينضم المهاجم الإنجليزي الدولي إلى روما بعد تعاقد تشلسي بطل أوروبا مع مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو من إنتر ميلانو، في صفقة قياسية للنادي اللندني بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني (134.46 مليون دولار) طبقا لوسائل إعلام بريطانية.

ويأتي انتقال أبراهام إلى روما بعد رحيل المهاجم المخضرم إيدن دجيكو الذي انتقل إلى إنتر بطل الدوري الإيطالي يوم السبت.

ويبدأ روما مشواره في موسم 2021-2022 يوم 22 أغسطس على ملعبه أمام فيورنتينا.