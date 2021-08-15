ويتابع الجمهور "موسم انتقالات" تاريخي، قد يغير شكل المنافسة خلال الأعوام المقبلة، إذ أن هناك عدد كبير من النجوم لديهم فرصة لخوض تجارب جديدة.

ويرصد موقع سكاي نيوز عربية أبرز صفقات موسم الانتقالات الحالي التي تمت والتي قد تتم خلال الفترة المقبلة.

ميسي إلى باريس سان جيرمان

بعد إعلان نادي مانشستر سيتي، على لسان مدربه الإسباني بيب غوارديولا، أن النادي الإنجليزي لن يتفاوض مع ليونيل ميسي خلال الفترة الحالية، كان نادي باريس سان جيرمان هو الأقرب للحصول على خدمات "البرغوث".

وقام النادي الباريسي الأسبوع الماضي بالإعلان عن صفقة ميسي، الذي سيرتدي القميص رقم 30، وسيتقاضى راتبًا سنويًا تتراوح قيمته من 25 إلى 35 مليون يورو، وفقًا للمواقع الرياضية العالمية.

كما أبرم باريس سان جيرمان عدد من الصفقات القوية الأخرى، بالتعاقد مع لاعبين مميزين مثل: سيرخيو راموس، أشرف حكيمي، جيانلويجي دوناروما، وفينالدوم.

ومع انتقال ميسي إلى النادي الفرنسي، بدأت تساؤلات النقاد الرياضيين حول قدرة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على إدارة فريق يضم هذا العدد من النجوم، وعلى رأسهم الثلاثي الهجومي: نيمار، مبابي، وميسي، مؤكدين أنه من الصعب الجمع بين هذا الثلاثي بـ "تشكيلة واحدة".

لوكاكو إلى تشلسي

بعد مفاوضات دامت لقرابة الشهرين بين نادي تشلسي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني من أجل انتقال المهاجم الواعد إيرلينغ هالاند إلى "البلوز"، لم يصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق مع دورتموند، الذي يرغب في بقاء هالاند ضمن صفوفه خلال الموسم الجديد.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن النادي الألماني طلب 175 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات هالاند، وهذا ما دفع تشلسي إلى التفكير في التعاقد مع مهاجم أنتر ميلان، روميلو لوكاكو.

وأعلن نادي تشلسي الإنجليزي، الخميس، عن صفقة لوكاكو، والتي بلغت قيمتها 115 مليون يورو (الأغلى في تاريخ النادي)، في عقد تصل مدته إلى 5 أعوام، وسيتقاضى المهاجم البلجيكي راتب 12 مليون يورو سنويا.

يُشار إلى أن نادي تشلسي كان بوابة لوكاكو للعب بالدوري الإنجليزي في بداية مسيرته الكروية، عندما تعاقد معه عام 2011، قادما من نادي أندرلخت البلجيكي.

مبابي إلى ريال مدريد

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، يعتقد ريال مدريد أن تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي سيكون فرصة مناسبة للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي "كيليان مبابي"، وهي الصفقة التي ينتظرها جمهور "الملكي" منذ مدة طويلة.

كما أكدت الصحيفة الإسبانية، في وقت سابق، أن اللاعب الفرنسي اشترط في عقده الجديد السماح له بالانتقال إلى ريال مدريد مقابل مبلغ مالي معين، وأن موسم الانتقالات الصيفية المقبل قد يشهد انضمام مبابي إلى صفوف "الميرنغي".

لكن حصول باريس سان جيرمان على خدمات ليونيل ميسي، جعل انتقال مبابي إلى ريال مدريد ممكنا، خاصة بعدما أشارت كثير من الصحف الفرنسية إلى أن ارتداء ميسي لقميص النادي الباريسي، قد يسمح برحيل أحد نجوم الفريق، وعلى رأسهم مبابي، خلال موسم الانتقالات الحالي.

ومن جانبه، أكد المدير الفني لباريس سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو، أن التعاقد مع ليونيل ميسي، لا يعني رحيل مبابي عن الفريق، وأن النادي يرغب في بقاء اللاعب الفرنسي ضمن صفوفه خلال المواسم المقبلة.

غريليش وكين إلى مانشستر سيتي

أصبح جاك غريليش أغلى لاعب إنجليزي في تاريخ، بعد انتقاله إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت صحيفة "الغارديان" إلى أن النادي السماوي سيكثف جهوده من أجل التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين، وأن "السيتي" مستعد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل نجم توتنهام هوتسبير.

ويأمل جمهور "السيتي" أن يسهم التعاقد مع الثنائي الإنجليزي في حصد اللقب الأوروبي الأول في تاريخ النادي.

سانشو وفاران إلى مانشستر يونايتد

من أجل العودة من جديد إلى منصات التتويج، قام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع الثنائي: الجناح الإنجليزي جايدن سانشو والمدافع الفرنسي رافاييل فاران.

وخلال المواسم الماضية، حاول "الشياطين الحمر" التعاقد مع سانشو أكثر من مرة، لينجح اليونايتد في مهمته خلال موسم الانتقالات الحالي، في صفقة كلفت خزائن النادي 73 مليون جنيه إسترليني.

ولإنهاء مشاكل الخط الخلفي باليونايتد، تعاقد النادي الإنجليزي مع مدافع ريال مدريد، فاران، في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت عديد من التقارير الصحفية إلى أن متوسط الميدان الفرنسي بول بوغبا قد يرحل عن "اليونايتد" من أجل الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان من أجل استكمال خطة "فريق الأحلام" للنادي الباريسي.

حلم "رونالدو وميسي"

بعد المستوى الباهت الذي ظهر به يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم الماضي، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في خوض تحد جديد، خلال السنوات المقبلة، التي قد تكون الأخيرة لـ "صاروخ ماديرا" بالملاعب.

كما أوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك ثلاثة أندية تفكر بالتعاقد مع رونالدو وهم: باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، وريال مدريد، لكن صاحب الـ 36 عاما يرغب في العودة من جديد إلى النادي الملكي، خاصة مع تولي المدرب كارلو أنشيلوتي رئاسة الجهاز الفني للنادي الإسباني.

على الجانب الآخر، أوضحت الصحيفة البريطانية "ديلي ميرور" أن باريس سان جيرمان يأمل في انضمام رونالدو إلى صفوفه الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع "اليوفي"، من أجل تحقيق حلم جماهير كرة القدم، خلال السنوات الأخيرة، بمشاهدة رونالدو وميسي وهما يلعبان لنفس الفريق.

لكن النادي الإيطالي أعلن رغبته في بقاء رونالدو ضمن صفوفه، مطالبا الأندية التي ترغب في ضم المهاجم البرتغالي بنسيان تلك الصفقة، لأنه من المستحيل أن تتم.