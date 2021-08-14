وقدم صلاح مباراة استثنائية مع فريقه ليفربول، أمام نوريتش سيتي، وكان النجم الأول في انتصار ليفربول بنتيجة 3-0.

وقدم صلاح تمريرتين حاسمتين لزميليه البرازيلي فيرمينو والبرتغالي جوتا، قبل أن يسجل الهدف الثالث بنفسه ليحسم اللقاء.

رقم تاريخي

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يسجل هدفا في مباراة الافتتاح، على مدى 5 مواسم متتالية.

وكان صلاح متعادلا مع المهاجم الإنجليزي تيدي شيرينغهام، حيث كان كلاهما لديهما 4 أهداف افتتاحية متتالية.

وبهدف صلاح في نوريتش، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل في الافتتاح على مدى 5 مواسم، وهو رقم لم يستطع تحقيقه كبار البريميرليغ أمثال تيري هنري وديدييه دروغبا وسيرجيو أغويرو وهاري كين.