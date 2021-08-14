وبعد انضمام أغويرو لبرشلونة، طمعا منه باللعب بجوار صديقه المقرب ليونيل ميسي، جاء الخبر الصادم بعدها بأشهر بأن الأخير لن يكمل في النادي الكتالوني.

وفي حوار مع موقع "تيسي سبورتس" الأرجنتيني، قال الأرجنتيني دي ماريا مازحا إن "أغويرو يريد الانتحار هناك (في برشلونة)".

وأضاف: "وبالإضافة لرحيل ميسي، فأغويرو تعرض للإصابة وسيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، وهذا الأمر محزن".

رونالدو

وبنفس الطريقة، وصف دي ماريا حالة كريستيانو رونالدو في يوفنتوس: "رونالدو أيضا يريد الانتحار لأنه ليس معنا (في باريس سان جرمان)".

وأضاف الأرجنتيني زميل رونالدو السابق في ريال مدريد: "عدد وجودة الاعبين هنا في باريس سان جرمان نادرة جدا. هذا الأمر لا يحصل عادة في عالم كرة القدم والنجوم الكبار دائما ما يرغبون باللعب مع الأفضل".

وأكد دي ماريا أن "رونالدو بالتأكيد يريد اللعب هنا لكن النادي تعاقد مع ميسي، ولحسن حظنا الأخير أفضل بكثير".