وأشارت وسائل إعلام محلية الجمعة الى أن عقد هذا المدافع البالغ 30 عاما سيبقيه في ملعب "أنفيلد" حتى عام 2025، في وقت أفاد النادي في بيان أن "فيرجيل فان دايك وقع اليوم عقدا طويل الأمد مع ليفربول".



في المقابل، علّق فان دايك لموقع ليفربول الرسمي على تمديد عقده قائلا: "مذهل. أنه شيء يجب أن افتخر به، وأنا فخور به كثيرا، وزوجتي وأولادي فخورون به كثيرا".

وتابع: "كل العمل المضني الذي بذلناه حتى الآن مستمر، وأنا أتطلع إلى ما سيقدمه المستقبل لي مع ليفربول"، مضيفا "أنا مسرور، وسعيد جدا وفخور".

وكان مدافع منتخب هولندا عاد إلى المستطيل الأخضر بعد غياب 9 أشهر بسبب إصابته الخطيرة في الركبة، وذلك عندما شارك في المباراة الإعدادية لفريقه أمام هرتا برلين الألماني (3-4) الأسبوع الماضي في النمسا.

وبات فان دايك رابع لاعب يمدد عقده مع ليفربول في الأسابيع القليلة الماضية بعد المدافع ترنت الكسندر-آرنولد والثنائي البرازيلي فابينيو والحارس أليسون بيكر.

وأردف لاعب ساوثمبتون السابق الذي انتقل إلى ليفربول في 2018 مقابل 104 ملايين دولار: "منذ اليوم الأول عندما انضممت إلى النادي، شعرت بتقدير كبير من الجماهير ومن زملائي في الفريق والطاقم، لدرجة أنني يمكن أن أكون فردا مهما في هذا النادي".

وبالرغم من أن ليفربول لم يجري أي تعاقدات قوية هذا الموسم، سوى المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، إلا أنه عمل بكثافة لتجديد عقود نجوم الفريق.