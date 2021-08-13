ونالت فريال الميدالية الذهبية في الكاراتيه في وزن 61 كلغم، بينما نال الجندي الميدالية الفضية في سباق الخماسي الحديث.

وكان في استقبال البطلين المصريين حشد من الجماهير، تقدمهم أقاربهما بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، الذي حرص على أن يكون أول من يرونه لدى خروجهما من الطائرة، حيث أشاد بإنجازهما التاريخي، واعدا باستمرار رعاية الدولة لهما.

وأدلى الجندي وعبد العزيز بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية أكدا فيها أنهما يهديان إنجازهما في أولمبياد طوكيو إلى بلدهما وشعبهما، وكذلك للوطن العربي.

وقالا أيضا إنهما يهديان إنجازهما إلى عائلتيهما اللتين ضحتا بالكثير من أجلهما.

وشهد حفل الاستقبال في المطار، عزفا للمزمار البلدي وإذاعة العديد من الأغاني الوطنية ترحيبا بالبطلين.

ولم يتوقف الحفل عند حدود المطار، إذ صعد النجمان على متن حافلة مكشوفة طافت بهما شوارع القاهرة لتحية الجماهير في الشوارع.