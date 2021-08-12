وقالت شبكة سكاي سبورتس هذا الأسبوع إن تشيلسي بطل دوري الأبطال وافق مبدئيا على صفقة قياسية للنادي مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني (135.26 مليون دولار) لاستعادة لاعبه السابق لوكاكو من إنتر ميلان.

وذكرت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن لوكاكو سافر بطائرة خاصة إلى لندن مع وكيل أعماله.

وقالت شبكة سكاي إنه خضع للفحص الطبي في ميلان في وقت سابق هذا الأسبوع ومن المقرر أن يوقع عقدا لخمس سنوات.

وانضم المهاجم البلجيكي البالغ عمره 28 عاما، إلى تشيلسي في 2011 لكنه خاض 15 مباراة فقط قبل بيعه لإيفرتون في 2014 بعد فترة إعارة في وست بروميتش ألبيون.

وانضم إلى مانشستر يونايتد في 2017 قبل انتقاله لإيطاليا في 2019.

وسجل لوكاكو 24 هدفا في الدوري في موسم 2020-2021 وساهم في تتويج إنتر بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 11 عاما الموسم الماضي.