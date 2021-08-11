ونشر القائد السابق لريال مدريد صورة لقميصه إلى جانب القميص الجديد لميسي في واجهة متجر النادي الفرنسي، مصحوبة بالتعليق التالي "من كان ليصدق، ليو ميسي؟ أهلاً وسهلاً!".

وأشار المدافع الدولي إلى العدد الكبير من مباريات الكلاسيكو الّتي جمعت بينه وبين الأرجنتيني، والتي غالباً ما كانت تشهد ندية كبيرة بينهما إن كان في الدوري الاسباني أو في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب راموس وميسي معاً بقميص سان جرمان بعدما انتقلا إلى ملعب "بارك دي برينس" في صفقتين حرتين عقب انتهاء عقديهما مع فريقيهما.

وكان ميسي قال الأربعاء إنه "سعيد للغاية" بالانضمام إلى سان جرمان و"يحلم" بأن يساعده على الفوز بلقب المسابقة الأوروبية الأم التي توج بها سجله أربع مرات بقميص برشلونة.